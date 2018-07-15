Калуга, 15 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2018 года в Калужской области в реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате, вошли более 50 предприятий и организаций, которые также допускают задолженность по заработной плате, выплачивающих заработную плату менее МРОТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда Калужской области, в число предприятий должников вошли: ОАО «Калужский мясокомбинат», Колхоз «Березовский», ООО «Барс», ООО «Боровский картон», ОАО «КамоЛада», ООО «ОЗМК», ООО «Николо-Ленивец», ЗАО «Розовый сад», ООО «Икс-вуд», ООО «Фирма «АВИВ», ООО «Стройинвест», ООО «СМУ-4», ООО «Гигиена-Сервис», ПАО «КЗТА» и другие.

Напомним, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым правоохранителями усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно. Одновременно, судебные приставы области в 2017 году взыскали 84,5 млн рублей задолженностей по заработной плате. Взысканная сумма превысила показатель 2016 года почти на 27 млн рублей.

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