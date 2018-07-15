Москва, 15 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Катар, получивший право провести чемпионат мира (ЧМ) по футболу в 2022 году, рассчитывает на сотрудничество с РФ в организации предстоящего мундиаля. Об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на церемонии передачи Катару права проведения ЧМ-2022, в которой также участвовали президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Kremlin.ru Владимир Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани

«Господин президент (Путин), позвольте поздравить вас и российский народ с прекрасным проведением ЧМ, который надеемся так же успешно провести у нас», — сказал Аль Тани, слова которого обнародованы на сайте ФИФА.

По его словам, власти Катара признательны друзьям из Оргкомитета «Россия 2018», которые помогают коллегам из Оргкомитета «Катар 2022».

По его словам, Доха рассчитывает на продолжение сотрудничества с российскими коллегами для организации ЧМ-2022.

Напомним, 15 июля в России завершается 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Сборная России на мундиале показала один из лучших своих результатов — она дошла до ¼ финала. Ранее в Кремле сегодня состоялась церемония символической передачи Катару эстафеты полномочий на проведение ЧМ по футболу 2022 года.

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