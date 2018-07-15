Москва, 15 июля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Рейтинг самых ненужных приложений смартфона назван специалистами, сообщает 15 июля сайт Газета.Ru.

Смартфон

С целью продвижения различных моделей смартфонов на рынке, производители встраивают в них массу различных приложений, многие из которых зачастую используются пользователями весьма редко или не используются вовсе.

Список девяти самых ненужных функций смартфона составили специалисты.

В топ-лист вошли: дорогие дисплеи с огромным разрешением, типа QHD или даже 4K, которое на практике нужно лишь для шлемов виртуальной реальности. При этом дисплей с большим разрешением потребляет больше энергии, а, значит, и быстрее разряжает аккумулятор. А мобильная 4K-съемка не поддерживает такие важные функции, как оптическая стабилизация, предиктивный автофокус и HDR, при этом занимают много памяти на устройстве, а при выкладывании их в соцсети все равно сжимаются до стандартных разрешений.

Неразумной признана также комплектация смартфонов софтом «искусственный интеллект», который повышает цену устройства, но на деле используется лишь в камере для обеспечения более точного режима съемки. Многие энтузиасты мобильной фотографии отключают его, считая, что он портит качество снимков.

Кроме того, в рейтинг вошли технологии замедленной съемки Super slow motion, поддержка многоканального звука Dolby Atmos, функция для дисплеев 3D Touch (Force Touch), которая увеличивает стоимость дисплея, но в жизни используется лишь малым количеством пользователей, поддержка дополненной реальности (AR), анимодзи и разделенный экран.

Все эти приложения либо не работают в полной мере, либо используются лишь поначалу, а потом пользователь о них забывает.

Стоит напомнить, что в России началось снижение цен на ряд популярных гаджетов, в частности Samsung Galaxy S8 упал в цене почти вдвое в сравнении со стартовой ценой полтора года назад.