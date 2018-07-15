Москва, 15 июля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Недолго продолжалась хорватская сказка. Французы вновь вышли вперёд. После видеоповтора они заработали право на пенальти. К мячу подошёл Антуанн Гризманн и уверенно пробил Даниэля Субашича.

Антон Зайцев Антуан Гризманн

Странно играет сборная Франция. Почти не бьёт по воротам, почти не атакует, но — забивает. Французская машина превращается в танк. Прагматичный танк, переезжающий хорватских игроков. А над «Лужниками» сверкает молния.