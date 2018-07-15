Москва, 15 июля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Хорватия в четвёртый раз на турнире отыгрывается. Пропустив нелепый автогол Марио Манджукича, хорваты не отчаялись, а продемонстрировали то, за что их полюбили на этом мундиале — они не сдались и пошли в атаку. И — отыгрались!

Антон Зайцев Иван Перишич

Мяч заметался по штрафной французов. Его подхватил Иван Перишич, ушёл от Нголо Канте и хлёстко пробил в угол ворот Уго Льориса. И есть гол!

Браво, Хорватия! А французы были наказаны за свою тусклую прагматичность.