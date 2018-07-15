Москва, 15 июля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин преподнес букет цветов жене лидера Франции Эммануля Макрона Брижит, которая прибыла в Москву поддержать сборную Франции по футболу в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) против команды Хорватии.

Kremlin.ru Владимир Путин дарит цветы Брижит Макрон

Российский лидер кратко пообщался с Бриджит Макрон перед разговором с президентом Франции. После этого супруга французского лидера покинула Путина и Макрона, которые начали переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» определится победитель ЧМ-2018. В финальном матче встречаются команды Франции и Хорватии.