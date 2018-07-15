Москва, 15 июля, 2018, 18:31 — ИА Регнум. На московском стадионе «Лужники» под летним дождём играют французы и хорваты. За кого болеют россияне?

Дарья Антонова ИА REGNUM Игроки сборной Хорватии благодарят болельщиков

И у французов, и у хорватов множество болельщиков в нашей стране. Однако реноме «шашечных» было подмочено скандалом с высказываниями Домагоя Виды. Тогда, напомним, защитник хорватов кричал в камеру «Слава Украине!». Но это ни в коем разе не должно влиять на российские симпатии. Достаточно вспомнить, что в 2007 году победа хорватов над англичанами вывела нашу сборную на чемпионат Европы — 2008. Не стоит вырывать слова из контекста.

А чисто по футбольному — кто смотрится симпатичнее? Полагаю, что французы показывают на этом чемпионате самый прагматичный футбол из всех возможных. Команда играет так, словно отсыпает сахар в советской столовой — ни грамма лишнего. Ужасно скупая на эмоции сборная. Хорваты же играют ярко, бодро, самозабвенно. Чего только стоит их матч с англичанами, где измождённые и обескровленные хорваты вырвали победу на жилах.

Да, каждый определится с симпатиями в финале сам, но хорваты, безусловно, ярче. С этим не поспоришь. Главное — не сгореть от собственных эмоций.