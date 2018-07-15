Москва, 15 июля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Больше, чем матч! Больше, чем жизнь! Франция и Хорватия играют финал ЧМ-2018 в Москве. И счёт в матче уже открыт! Французы заработали право на опаснейший штрафной удар. Его взялся исполнять Антуанн Гризманн — удар! И Марио Манджукич, чей гол вывел хорватов в финал, срезал мяч в собственные ворота.

Анна Нэсси Марио Манджукич

Игра началась единственно так, как могла — осторожно и даже боязно. Никто не хотел рисковать. Команды щупали друг друга, ища слабые места. Но не находили особых провалов. Хорваты, в основном, играли левым флангом Ивана Стринича, но французы со свойственной им уверенностью грамотно держали оборону.

А вот теперь после гола пойдёт совсем другая игра — идеальная для французов. Они обожают играть на контратаках. Но и хорватам не привыкать отыгрываться на этом чемпионате.