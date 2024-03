Москва, 15 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня всё кончится. Лучший чемпионат мира в истории по футболу подходит к концу. Один матч, один гол ‑ и всё. Мы будем скучать, конечно.

Финальный матч

Матч финала достоин всего чемпионата. На «Лужниках» встретятся сборные Франции и Хорватии. У AC/DC была такая известная песня: «It's a long way to the top». Так вот, путь хорватов в финал, действительно, был трудный и долгий. Да, в групповом этапе у них не было проблем. А вот в плей-офф им пришлось биться и ещё раз биться. Сначала по пенальти были обыграны датчане и россияне, а после был проведён совершенно феерический матч с англичанами, где Марио Манджукич в овертайме вывел подопечные Златко Далича в финал.

У французов всё было намного легче. Подопечные Дидье Дешама играли насколько легко, настолько и монументально. Абсолютно сбалансированная, уверенная в себе сборная, где в каждой линии собраны звёзды экстра-класса.

Как обыгрывать такую команду? Многое будет зависеть от игры Луки Модрича, важно, чтобы его не съел лучший опорник мира Нголо Канте. Не будет просто хорватам и на флангах, особенно с того, где будет рвать и метать Килианн Мбаппе. А его партнёр Оливье Жиру будет цепляться за мячи. Антуан же Гризманн возьмёт на себя роль дирижёра атак.

Хорватам важно прессинговать и прессинговать снова. Этот элемент отработан в их игре блестяще. А Модрич постарается отрезать французов резкими передачами. При этом для хорватов важно контролировать мяч. И тогда всё получится.