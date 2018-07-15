Кабул, 15 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. 15 июля в Кабуле совершен новый теракт. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на правоохранительные органы.

U.S. Navy Взрыв

«Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот министерства сельского восстановления и развития сельских районов Афганистана», — говорится в сообщении телеканала.

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще четверо получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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