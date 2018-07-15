Москва, 15 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Большим концертом собирается отметить свое 50-летие музыкант и продюсер Леонид Агутин, сообщает 15 июля портал «Вечерняя Москва».

Okras Леонид Агутин

В свой день рождения певец запланировал большой концерт в спорткомплексе «Олимпийский». По словам Агутина, выбор такой концертной площадки связан с тем, что именно в «Олимпийском» он родился как певец, здесь прошел его первый сольный концерт, прошедший с аншлагом. Через много лет певцу хочется повторить успех.

Помимо этого концерта, артист отметил свой юбилей творческими вечерами на различных фестивалях.

После концерта артист планирует устроить ночной концерт совместно с близкими ему людьми, музыкантами и артистами его продюсерского центра.

Напомним, что Леонид Агутин — певец, композитор и продюсер. Автор и исполнитель множества песен. Написал музыку к таким российским фильмам, как: «Брестская крепость», «Рубеж», «Жили-были», «Черновик» и другие.