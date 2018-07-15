Тюмень, 15 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. С участником концерта колокольной музыки, включенного в программу прошедшего в Тюмени фестиваля «Православие и СМИ» общался 15 июля портал Тюменская область сегодня.

Dmitry Emelyanov Колокола

Концерт колокольной музыки дополнил программу фестиваля «Православие и СМИ» в Тюмени. Зрители были восхищены выступлением звонарей.

Один из звонарей, семинарист Тобольской духовной семинарии Дмитрий Гусаков, дал интервью журналистам. Он рассказал, что увлекался колокольной музыкой с детства, а в духовной семинарии ему повезло: там преподавали основы колокольного звона. Для практических занятий по дисциплине Дмитрий поднимался на колокольню Тюменского Свято-Троицкого монастыря. Освоив традиционный монастырский звон, звонарь решил придумать свой музыкальный рисунок, для чего просматривал записи, найденные в интернете.

Дмитрий — обладатель первого места на конкурсе звонарей в Тюмени. Сейчас он совершенствует свое мастерство на колокольне Софийского собора Тобольского кремля.

Напомним, что фестиваль «Православие и СМИ» проходил в мае и июне в Тюмени. Концерт колокольной музыки был впервые включен в программу фестиваля несколько лет назад и пользуется повышенным вниманием у посетителей фестиваля.