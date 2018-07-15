Луцк, Украина, 15 июля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. На границе с Польшей украинские пограничники нашли тайник с имитаторами следов лося, сообщила 15 июля пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Лось

Во время патрулирования границы офицер погранотряда нашел замаскированный в траве полиэтиленовый пакет. В нем находились имитаторы следов лося.

В ведомстве отметили, что с помощью этих приспособлений контрабандисты намеревались преодолеть нейтральную зону между двумя странами, чтобы не вызвать подозрений у пограничников.

Напомним, 10 июля СБУ задержала участников банды, которая по почте в виде запчастей пересылала на Украину вело‑ и мототехнику, украденную в странах ЕС.

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