Москва, 15 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Юные псковские футболисты команды «Стрела» будут подавать мячи сегодня, 15 июля, в финальном матче FIFA 2018 на стадионе «Лужники» в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ребята стали победителями всероссийского массового футбольного турнира «Кожаный мяч» среди детских команд в старшей группе (14−15 лет).

Дмитрий Садовников Футбольный мяч

Возможность подавать мячи сильнейшим футболистам они получили в качестве награды.

«Псковские футболисты-любители будет единственными в своей роли на этом матче», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

Отметим, что накануне, 14 июля, для игроков псковской команды «Стрелка» провёл мастер-класс легенда FIFA, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальный матч мундиаля начнётся в 18:00. За звание чемпиона мира по футболу 2018 года будут бороться сборные Хорватии и Франции.