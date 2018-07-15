Москва, 15 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Глава США Дональд Трамп, который является «реалистом», не испытывает энтузиазма по отношению к Украине. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя озвученную главой Евросовета Дональдом Туском позицию президента США по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп — реалист, — пишет сенатор. — От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом».

Пушков добавил, что власти Украины не дают Вашингтону «оснований для энтузиазма».

14 июля глава Европейского совета Дональд Туск в интервью TVN24 заявил, что президент США Дональд Трамп очень скептически настроен по отношению к нынешней украинской власти и с пониманием относится к тому, что «сделала Россия на Украине».

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