Москва, 15 июля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила президенту Российской Федерации Владимиру Путину игровую майку национальной сборной своей страны по футболу перед началом двухсторонних переговоров. Переговоры путина с Грабар-Китарович проходят сегодня, 15 июля, в Москве.

Kremlin.ru Колинда Грабар-Китарович дарит Владимиру Путину футболку сборной Хорватии

Вручая президенту России футболку, на которой нанесён номер 9 президент Хорватии отметила, что она предназначена «для сегодняшнего вечера».

Напомним, сегодня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. Игра начнётся в 18:00. Биться за звание лучшей футбольной команды планеты будут сборные Франции и Хорватии.

За ходом игры будут следить в том числе 12 глав иностранных государств, а также политическое руководство России.