Дубна, Московская область, 15 июля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Осенью 2018 года в городе Дубне Московской области планируется открытие первого репертуарного театра. Это стало возможным благодаря стараниям основателя, режиссера театра-лаборатории КВАДРАТ, многодетной матери Юлианы Кукарниковой. Администрация города передала КВАДРАТу помещение в бессрочную и безвозмездную аренду. Остальные вопросы будут решать сами актеры и их друзья: это и оплата коммунальных услуг, постройка сцены, зала и другие хлопоты.

Юлиана Кукарникова (Казарян) рассказала ИА REGNUM, что еще 2012 году, когда был основан КВАДРАТ мало кто верил в успех. Поначалу численность коллектива была всего пять актеров и режиссёр — педагог, а сегодня уже более сорока.

«Профессию осваивали не профессионалы, а обычные студенты различных факультетов Государственного Университета Дубна. Задача была начать все с азов: этюды, сценическая речь, сценическое движение и т.д. Первый выпуск серьёзной постановки был в 2013 году — спектакль «Страсти по-французски» (по пьесе Ж. Ласега и М. Брикера «Мужской род, единственное число»), далее детская сказка «Шомэо и Фружетта» (Д. Урбан «Все мыши любят сыр»). Потом численность актеров резко увеличилась, подтянулись заинтересованные жители города, удалось открыть детскую студию и с удовольствием расширять взрослый состав. С приходом нескольких возрастных актрис возникла идея постановки современной остросюжетной комедии Н. Коляды «Баба Шанель». Премьера прошла удачно, а за ней последовали приглашения в разные города. Мы объехали с этим спектаклем почти всю московскую область, играли его в Москве в Пушкинской библиотеке, в домах престарелых, зачастую на благотворительной основе», — сказала она.

Юлиана Кукарникова подчеркнула, что ее задачей было создание именно театра, а не драмкружка, поэтому особое внимание уделяется занятиям в театре. Упорная работа позволила в итоге взяться за более известную и сложную постановку по пьесе А. Цагарели «Ханума».

"Сегодня это наша визитная карточка, в этом спектакле занят почти весь коллектив театра. Мы с трепетом старались воссоздать в нём быт и обычаи того времени, тех мест. Ну, а дальше, взялись за абсурд… Наш актёр Дмитрий Скворцов инсценировал произведения Даниила Хармса, и начались репетиции. Мы их называли мистическими потому что по ощущениям, на каждой репетиции с нами присутствовал сам автор. Как-то в 23:00 в разгар репетиционного процесса в ДК, где не было никого кроме нас неожиданно опускается ручка и открывается дверь в зал. Актёры шутили: «Даниил Иванович, заходите, мы тут вот над чем бьёмся…», — сказала она.

Родилась Юлиана Казарян в АзССР и в 1988 году в связи с разразившимся там межнациональным конфликтом вынуждена была с семьей переехать в Ереван. В 1998 году окончила факультет режиссуры Ереванского государственного института театра и кино. Ее мастером был Александр Самсонович Григорян — многолетний руководитель Русского драматического театра им. К. Станиславского в Ереване. В этом же театре работала актрисой и режиссёром, далее работала в театрах в Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде. «В итоге моя личная жизнь привела меня в Дубну, в город детства моего супруга, где я и решила воплотить свои мечты в реальность» — сказала она.