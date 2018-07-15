Киев, 15 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Недавнее повышение цен на проезд в киевском метро связано с выплатой долга бизнесмену Павлу Фуксу, сообщил 14 июля журналист программы «Наши гроши» Юрий Николов на своей странице в социальной сети Facebook.

Jorge Franganillo В киевском метро

Журналист рассказал, Как в 2009 году киевский метрополитен взял в лизинг вагоны российского производства у компании «Укррослизинг» и не заплатил за них 360 млн гривен, поскольку контрольно-ревизионное управление Украины усмотрело в этом коррупцию.

Во время президентства Петра Порошенко хозяйственный суд постановил уплатить владельцу «Укррослизинга» Павлу Фуксу, с учетом инфляции, изменения курса и других факторов, около двух миллиардов гривен или около 4,5 миллиардов рублей.

«Три года каждый божий день киевляне будут платить пронырливым барыгам за то, что Гениальная прокуратура за это время так и не смогла доказать очевидный факт воровского распила в 2009 году», — пишет Николов.

«Чтобы еще понятней был масштаб проникновения в наши карманы. Кличко сказал, что вся годовая дотация бюджета Киева на коммунальный транспорт — 1,8 миллиарда. Фуксу должны 1,96 миллиарда только по одной воровской схеме с вагонами. То есть, чтобы заплатить этим пронырам, Киев должен на год отказаться от дотирования всего транспорта для льготников, закупок автобусов и т.п.», — подытожил журналист.

Напомним, Киевсовет принял решение поднять с 14 июля цену на проезд в метро — с 12 до 19 рублей. Накануне повышения на станциях метро наблюдались огромные очереди из желающих пополнить проездные впрок, по старым ценам.

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