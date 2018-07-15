Ереван, 15 июля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергло сообщения о том, что в Газахском районе Азербайджана была предотвращения «попытка диверсионного проникновения с армянской стороны», и что бы пленен «армянский разведчик» Карен Газарян 1984 года рождения.

Пресс-служба минобороны Азербайджана Карен Казарян, которого минобороны Азербайджана выдает за дивесрсанта

«Министерство обороны Армении официально заявляет, что житель села Бердаван Тавушской области Армении Карен Казарня не служит и никогда не служил в ВС Армении.

Одновременно следует отметить, что министр обороны Армении Давид Тоноян, являясь председателем межведомственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших лиц, обратился в ереванских офис Международного комитете Красного креста (МККК) для организации возвращения Карена Газаряна. Ереванский офис МККК также предупрежден о проблемах Карена Газаряна со здоровьем», — написал в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В то же время пресс-секретарь полиции Армении Ашот Ааронян сообщил, что Карен Казарян не имеет никакого отношения к военной службе, имеет проблемы со здоровьем и с 2013 года поставлен на учет в соответствующем медицинском учреждении.

«Обстоятельства того, как Карен Казарян оказался на территории Азербайджана выясняются», — написал Ааронян.

По словам главы поселковой администрации Бердавана Смбата Мугдусяна, где проживает Казарян, последний заблудился ночью и оказался в Азербайджане.

«Ночью Карен был дома. По словам родителей, в 2:30 спустился со второго этажа дома попить воды, и им показалась, что снова пошел спать. Возможно именно тогда вышел из дома. В это время в селе не было электричества, была ветряная погода, Карен заблудился и оказался на азербайджанской территории. Дом Казарянов находится на краю села, очень близок к границе», — цитирует Мугдусяна news.am.

По его словам, на фотографии, которую распространили азербайджанские СМИ Карен Казарян, но одежда и шапка не его.

«Казарян с 2013 года поставлен на учет в медучреждении и лечится», — сказал Мугдусян.

По сообщению пресс-служба минобороны Азербайджана, утром 15 июля разведывательно-диверсионная группа противника попыталась перейти линию соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе в Газахском районе.

«Попытка диверсионного проникновения была пресечена, противник понес потери и был вынужден отступить. Один из членов разведывательно-диверсионной группы был взят в плен. Взятый в плен армянский разведчик назвался Кареном Казаряном 1984 года рождения», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Азербайджан выдает случайно оказавшихся не его территории граждан Армении за разведчиков и диверсантов.