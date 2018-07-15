Лукашенко прибыл в Москву на финал чемпионата мира по футболу
Москва, 15 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит финальный матч, а также церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, которая состоится 15 июля в Москве, сообщил официальный сайт президента.
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Александр Лукашенко
Самолет Лукашенко сел в аэропорту «Внуково».
Напомним, 15 июля в 18:00 мск на стадионе «Лужники» состоится финал чемпионата мира по футболу. В поединке за звание лучшей команды планеты сойдутся сборные Франции и Хорватии.
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