Пекин, 15 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свои соболезнования главе Пакистана Мамнуну Хусейну в связи с террористической атакой, унесшей жизни людей, передает 15 июля агентство Синьхуа.

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В своей телеграмме председатель Си выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией и сердечное сочувствие семьям погибших и раненых. По его словам, терроризм является общим врагом человечества, добавив, что Китай твердо осуждает это явление в любых его проявлениях. Он также заявил, что китайский народ всегда стоял бог о бок с пакистанским, а также непреклонно поддерживал все усилия Пакистана по борьбе с этой заразой.

Напомним, что по меньшей мере 128 человек погибли и еще 120 пострадали в результате подрыва террориста-смертника 13 июля в пакистанской провинции Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).