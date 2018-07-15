Москва, 15 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В Кремле сегодня, 15 июля, состоялась церемония символической передачи Катару эстафеты полномочий на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

(сс) pixel2013 Футбольный мяч

В церемонии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино.

В качестве эстафетной палочки Путин передал Аль Тани футбольный мяч, которым сегодня в финале чемпионата мира 2018 года сыграют сборные Франции и Хорватии.

Напомним, в России завершается 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Сборная России на мундиале показала один из лучших своих результатов — она дошла до ¼ финала.