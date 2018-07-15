Шанхай, Китай, 15 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Десять человек числятся пропавшими без вести после кораблекрушения в прибрежных водах близ Шанхая на востоке страны, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение в Северном море. 1875

Грузовой корабль «Шуньцян 2» с 3 тыс. тонн стального проката на борту столкнулся с другим грузовым судном близ Шанхая, после чего затонул. Корабль направлялся из Нанкина на востоке Китая в Гуанчжоу на юге страны. В результате 13 человек упали за борт, но только троих из них удалось к настоящему моменту спасти. На поисково-спасательную операцию было направлено 10 кораблей береговой охраны, два судовых буксира и два спасательных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль затонул у берегов Шанхая 15 июля, причины происшествия выясняются.