Подольск, Московская область, 15 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. На территории ОАО «Подольский электромеханический завод специального машиностроения» 13 июля была представлена мобильная артиллерийская установка «САМУМ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

САМУМ

«САМУМ» это не только название проекта, но и аббревиатура, довольно точно выражающая замысел разработчиков этой боевой машины — Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная.

Руководитель проекта Тулкин Максим Владимирович

Присутствие в названии слова «модернизированная» не означает очередной переделки чего-то старого. Более правильно было бы применить термин «обновление» или «усовершенствование», так как авторы проекта нашли очень удачную форму применения простой, надежной и любимой в войсках 23-мм зенитной артиллерийской установки ЗУ-23−2.

Главный конструктор проекта «САМУМ» депутат Госдумы РФ Умахан Умаханов подчеркнул, что проект разрабатывается в рамках Указа Президента России Владимира Путина «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» без вложений со стороны государства.

Проверенная во множестве войн и конфликтов «зушка» установлена на бронированный вездеход с колесной формулой 4×4, получила новые «мозги» в виде автоматизированной системы управления огнем, многоканальных прицелов, лазерного дальномера и баллистического вычислителя, а ее огневая мощь дополнена двумя зенитными ракетами «Игла».

ИА REGNUM ЗУ23-2М

ИА REGNUM ЗУ23-2М

Пусковые контейнеры ПЗРК «Игла», входящие в установку ЗУ-23-2М

Наведение на цель и стрельба из установки осуществляется в трех режимах: дистанционно из бронированной кабины, электроприводами с места наводчика и традиционными механическими маховиками вертикальной и горизонтальной наводки. В первых двух режимах установка наводится на цель значительно быстрее, третий оставлен в качестве запасного «на всякий случай».

Автомобильная база «САМУМА» довольно необычна. В качестве силовой установки предполагается использовать 200-сильный дизельный двигатель Ярославского моторного завода (ЯМЗ). Колеса вездехода унифицированы с семейством БТР-80, БТР-90 и их более свежими модификациями. Они обеспечат вездеходу отличную проходимость по различным грунтам и рыхлому снегу, не сильно боятся пуль и осколков и снабжены системой регулирования давления в шинах.

Вездеход пятиметровой длины очень устойчив, позволяет вести огонь из артустановки в любом направлении не опасаясь раскачивания или опрокидывания машины. Для разворота на 180 градусов ему достаточно площадки 11-метрового радиуса. Это вполне сопоставимо с самым обычным внедорожником, что облегчает применение «САМУМа» в городских боях.

Кроме того, машина имеет 50-сантиметровый дорожный просвет.

Дорожный просвет — 50 см

Установка снабжена двумя аккумуляторами, один из которых обслуживает двигатель, а второй питает электроприводы механизмов наведения.

Экипаж установки — от двух до трех человек. В случае крайней нужды ею может управлять даже один человек, пересаживаясь с места водителя на пассажирское сиденье, оснащенное экраном и системой дистанционного управления огнем. Базовый вариант бронирования кабины обеспечивает экипажу третий класс защиты и выдерживает попадания пуль, выпущенных из пулемета или снайперской винтовки.

Бронированная кабина

Нетрудно себе представить, насколько легче при помощи «САМУМа» подавлять и уничтожать пулеметные гнезда или укрытия снайперов. Могущества 23-мм снарядов вполне достаточно для поражения противника, укрывающегося в различных зданиях городского типа.

23-мм артустановка

Еще одной ценностью предлагаемой машины является возможность низкобюджетной борьбы с беспилотниками различных типов. На данный момент для этого приходится применять ЗРПК «Панцирь». Конечно, «Панцирь» неплохо справляется и с этой задачей, однако расходовать его 30-мм снаряды и отвлекать на подчас самодельные или просто дешевые дроны из интернет-магазина просто жалко. Это всё равно что стрелять по воронам золотыми пулями.

«САМУМ» будет сшибать эти малобюджетные цели относительно дешевыми 23-мм снарядами, сохраняя при этом возможность борьбы с вертолетами и самолетами противника, летящими со скоростью до 400 км/час.

По мнению присутствовавших на презентации проекта участников боевых действий, показанная машина способна существенно облегчить выполнение многих боевых задач. И далеко неслучайно то, что развитию данного проекта активно помогают люди, не понаслышке знающие что такое война.

Остается лишь добавить, что скоро «САМУМ» можно будет увидеть на выставке «Армия-2018».