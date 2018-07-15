Москва, 15 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил сожаление в связи с санкциями, которые Европейский союз ввел в отношении России. Встреча лидеров России и Венгрии состоялась сегодня, 15 июля, в Москве в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Kremlin.ru Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

«Из-за этих мер мы теряем возможности. Если бы не санкции, мы могли бы больше сотрудничать», — сказал Орбан.

При этом глава венгерского правительства согласился с тем утверждением, что даже в нынешних непростых условиях сотрудничество Москвы и Будапешта «развивается прекрасно».

Более того, Орбан заявил, что готов проинформировать Путина об итогах прошедшего в Брюсселе саммита военного блока НАТО.

В свою очередь, Путин поблагодарил Орбана за то, что тот смог приехать на финал чемпионата мира по футболу.

В ответ Орбан пошутил:

«Тот, кто здесь сейчас не может быть, может только сожалеть об этом. Я себе не враг, поэтому я здесь».

Напомним, что наблюдать за финалом чемпионата мира по футболу будут 12 лидеров иностранных государств, в том числе и Орбан.