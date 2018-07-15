Кингисепп, Ленинградская область, 15 июля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Веселые гуляния и сохранение исторической памяти — в Кингисеппском районе в субботу, 14 июля, состоялся праздник «Лужицкая складчина», знакомство с культурой малочисленного народа водь, издревле проживающего на территории современной Ленобласти.

Усть-Лужский Дом культуры Праздник «Лужицкая складчина»

Потомки финно-угорского народа водь сегодня в основном проживают в Кингисеппской районе Ленинградской области в деревнях Лужицы, Краколье и Пиллово. Во время переписи населения 2010 года (более поздняя еще не проводилась) вожанами в Ленинградской области назвали себя 33 жителя. Численность этого народа в России составляет всего 64 человека. Водский народ часто называют исчезающим, язык — почти забытым. В процессе распространения русской культуры многие водские деревни обрусели, новые поколения пользовались своим языком все реже. Сегодня древний язык помнят около 20 человек, но благодаря языковым курсам, которые в последние годы проводятся в Лужицах, современное поколение постигает азы водского.

Читайте также: Языки народов Ленобласти: битва за выживание

Водский язык никогда не был письменным, но у народа существовала богатейшая устная традиция. Напевы води звучат и в наши дни — услышать их можно в деревне Лужицы, на традиционном июльском празднике.

«Лужицкую складчину» в водской деревне отмечают с 2000 года, но традиции его проведения — столетние. Смысл праздника заключен во взаимных подарках и угощениях: жители Лужиц и все прибывшие гости приносят что-то к общему столу или щедро одаривают друзей и близких.

Традиционно гостей праздника ждали выступления фольклорных финно-угорских коллективов, традиционные финно-угорские танцы, мастер-классы народных ремесел для детей и взрослых.

Вожане — известные мастера рыбной ловли, поэтому каждый посетитель смог отведать разнообразных блюд из рыбы и вкусной водской ухи.

В этом году к праздничной дате был приурочена публикация важных архивных данных водской истории.

«Благодаря помощи неравнодушным к истории нашего края людям, на празднике мы презентуем Книгу памяти водских рыбаков, — рассказала МаринаИльина, хранитель музея водский культуры в деревне Лужицы. — Это уникальные архивные документы о рыбаках нашего края 1920-х годов».

Материалом для книги послужили документы из Центрального государственного архива Петербурга: именные списки рыбаков старых водских деревень — Нижние Лужицы, Верхние Лужицы и Пески — по состоянию на 1925−1926 годы. В списках (доступных и в режиме онлайн) указаны фамилии, имена, отчества 226 рыбаков, в некоторых случаях — номера выданных рыболовецких билетов.

Деревня Верхние Лужицы была уничтожена в годы Великой Отечественной войны, Пески и Нижние Лужицы впоследствии образовали одну деревню Лужицы. Опубликованные списки жителей канувших в лету деревень помогут восстановить историческую память и принести пользу при составлении и уточнении родословных. Потомки вожан живут по всей России, но восстановить связь с прошлым вполне возможно — стоит только пожелать.