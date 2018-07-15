Загреб, 15 июля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Президент Хорватии Колинда Грабар-Кетарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке во время перелета в Москву на финальный матч Франция — Хорватия. Видеозапись была опубликована в официальной странице президента Хорватии в социальной сети Facebook.

Government.ru Колинда Грабар-Кетарович и Дмитрий Медведев

«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!» — говорит Грабар-Кетарович на русском языке.

Напомним, что Грабар-Кетарович летает на матчи своей национальной команды на обычных коммерческих авиарейсах.

Финал чемпионата мир по футболу состоится сегодня на стадионе «Лужники» в Москве. За игрой будут наблюдать более десяти глав государств, в том числе, президент России Владимир Путин.