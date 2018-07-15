Курган, 15 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. На озере Старое в городе Макушино Курганской области произошла массовая гибель рыбы. По результатам проведенных анализов специалисты пришли к выводу, что токсические вещества и возбудители инфекционных заболеваний не являются причиной гибели водоплавающих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мёртвая рыба

Причину гибели рыб выясняли управление ветеринарии Курганской области и сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. Установить её пока не удалось. Возбуждено административное расследование и продолжен мониторинг эпизоотического состояния озера.

Природоохранная прокуратура в целях профилактики предупреждает население о соблюдении мер личной предосторожности: не употреблять выловленную рыбу в озере Старое в пищу и не использовать для корма животных.