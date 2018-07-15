Вашингтон, 15 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявил, что Российская Федерация якобы пытается «посеять раздор» в американском обществе с помощью социальных сетей. Об этом накануне, 14 июля, сообщает АВС 6.

Уильям Сидней Маунт. Ссора школьников. 1830

Нильсен утверждает, что спецслужбы США якобы фиксируют настойчивые усилия России посеять раздор в американском обществе через социальные сети, благосклонно настроенных спикеров и других методов.

Он подчеркнул, что эти усилия не обязательно сфокусированы на на конкретных политиках или политических кампаниях, а направлены на разобщение американского общества в целом.

Чиновник отмечает, что враждебные США государства, а также негосударственные субъекты рассматривают американские выборы как цель для киберопераций и мероприятия для распространения своего влияния. Якобы американские спецслужбы постоянно фиксируют вредоносную киберактивность со стороны разных лиц против избирательной инфраструктуры США.

При этом Нильсен заявил, что у властей США нет никаких свидетельств того, что Россия нацелена вмешаться в американские промежуточные выборы 2018 года в таком масштабе, в каком она якобы вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

Также Нильсен подчеркнул, что «российское вмешательство» в выборы президента США 2016 года никак не повлияло на их результат.

Напомним, расследование «вмешательства России» в выборы президента США 2016 года не является расследованием в классическом виде, так как всем давно известно, что никакого вмешательства не было, потому что нет никаких следов этого вмешательства и нет ни одного внятного доказательства, что оно было.

Тем не менее расследование, запущенное демократами, стало рычагом политического давление на республиканскую администрацию Дональда Трампа.