Лондон, 15 июля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Неизвестный ранее сценарий Стэнли Кубрика найден в Великобритании, сообщает 15 июля The Guardian.

Автопортрет, сделанный в 1949 году

Текст сценария обнаружил Нэтан Абрамс, профессор кинематографии Бангорского университета в Уэльсе, ведущий эксперт по творчеству Стэнли Кубрика.

Как сообщается, сценарий написан в 1956 году по новелле Стефана Цвейга «Жгучая тайна». Найденный сценарий завершен настолько, что может быть использован кинематографистами для дальнейшей работы.

Нэтан Абрамс, обнаруживший сценарий, рассказал, что всего найдено более 100 машинописных страниц текста, он принадлежал сыну одного из бывших сотрудников Кубрика.

«Поклонники Кубрика знают, что он хотел снять этот фильм, но никто никогда не думал, что сценарий завершен. Теперь у нас есть копия, и это доказывает, что он сделал полный сценарий» — пояснил Абрамс.

Кубрик пересказывает историю Цвейга о супружеской измене, перенеся место действия в США. По сюжету, герой пытается подружится с 10-летним мальчиком, используя его, чтобы затем соблазнить его мать.

На тексте есть печать кинокомпании MGM, сделанная в октябре 1956 года, когда Кубрик был еще не известен широкой публике. Предполагается, что MGM отказалась от сотрудничества в экранизации фильма потому что в тот момент Кубрик уже работал над фильмом «Тропы славы»: работа сразу над двумя проектами нарушила бы условия контракта.

По версии профессора Абрамса, сюжетная линия с супружеской изменой при участии ребенка в качестве посредника, была слишком откровенной для Голливуда той поры.

Напомним, что Стэнли Кубрик — американский и британский кинорежиссер, сценарист, фотограф и продюсер, классик мирового кинематографа, один из самых влиятельных кинодеятелей в XX веке. Его последней киноработой стал фильм «С широко закрытыми глазами».