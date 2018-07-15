Чита, 15 июля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись момента обрушения автомобильного моста в Чите в результате наводнения, вызванного сильными дождями в регионе.

(сс) Alexander V. Solomin Река Чита (Читинка)

Напомним, паводок в Забайкальском крае начался 8 июля. До этого в регионе долгое время шли дожди. В итоге реки вышли из берегов и затопили сотни домов и дорог в четырёх районах региона, снесли несколько мостов, в том числе один железнодорожный.

Это сильнейший паводок в Чите с момента начала метеонаблюдений в 1936 году. В Забайкалье введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каштакский мост в Чите также подвергся разрушению. Сперва центральную опору моста накренило под воздействием мощных потоков воды, а потом мост и вовсе разломался пополам.

В сети появилась видеозапись этого момента.