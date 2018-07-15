Вашингтон, 15 июля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что интервью советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона телеканалу CNN было отменено из-за того, что это СМИ неуважительно относится к американскому лидеру. Об этом она написала накануне, 14 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

(сс) Charles Atkeison Студия CNN

Напомним, ранее журналист СNN Джейк Таппер сообщил, что интервью с Болтоном было отменено Белым домом.

Сандерс подтвердила эту информацию и пояснила, что это произошло из-за неуважения CNN к президенту США. В очередной раз это неуважение проявилось на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Корреспондент CNN выразил неуважение к президенту и премьер-министру Мэй во время их пресс-конференции. Вместо того чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты появления на телевидении официальных лиц администрации», — написала Сандерс.

Напомним, что 13 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с Мэй Трамп отказался отвечать на вопросы журналиста СNN.

«CNN — fake news. Я не отвечаю на вопросы CNN», — сказал Трамп прямо во время пресс-конференции.