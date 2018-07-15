Хельсинки, 15 июля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat сегодня, 15 июля, накануне переговоров президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — опубликовала открытое письмо к лидерам этих стран.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Текст с одинаковым содержанием публикуется на трёх языках — финском, русском и английском. Авторами статьи указаны два человека с одинаковыми фамилиями — Саска Саарикоски — журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне и Лаура Саарикоски — собственный корреспондент газеты в США.

Авторы считают, что готовящиеся переговоры Путина и Трампа в столице Финляндии, навевают жителям этой страны воспоминания о подобных встречах минувших лет.

«Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: «Дух Хельсинки», — сказано в статье.

Что касается предстоящего российско-американского саммита на высшем уровне, то тут сложно что-либо прогнозировать, отмечают авторы статьи, так как в последнее время изменения в России и США происходят слишком быстро.

Далее авторы вставляют политкорректный пассаж о важности гражданского общества и его институтов для функционирования демократии и правового государства.

В статье констатируется, что деградация российско-американских отношений невыгодна никому и поэтому, российско-американский саммит на высшем уровне в Хельсинки является важным событием, даже несмотря на то, что между Москвой и Вашингтоном есть неразрешимые противоречия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые полноформатные переговоры Путина с Трампоп состоятся 16 июля в Хельсинки. Стоит отметить, что стороны не ждут какого-то прорыва в российско-американских отношениях после саммита, хотя громкие заявления со стороны Трампа вполне возможны.

На переговоров лидеры России и США прежде всего обсудят состояние двусторонних отношений. Также будут обсуждаться ключевые мировые проблемы и текущие локальные конфликты. На данный момент совместное заявление лидеров двух стран по итогам саммита не предполагается, но оно может быть согласовано в ходе самих переговоров. После переговоров Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.