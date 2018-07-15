Исламабад, 15 июля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Первый в истории сухопутный оптический кабель между Китаем и Пакистаном был открыт 13 июля, что стало значительным достижением сотрудничества между странами в цифровой сфере, сообщает газета Global Times.

Рукопожатие

Соглашение об осуществлении проекта, подписанное в апреле 2007 года между Организацией специальной связи Пакистана и китайским оператором связи China Telecom, было одобрено в 2010 году. Подземный кабель длиной 820 км начинается от пакистанского города Равалпинди, который был столицей страны до 60-х годов и заканчивается в пограничном с Китаем городе Хунджераб, где соединяется с китайской стороной.

На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Пакистана Нусирул Мульк, который заявил на торжественном мероприятии, что новая инфраструктура поспособствует улучшению качества связи в стране и продвинет вперед отношения между Китаем и Пакистаном.

Читайте также: Global Times: проблемы Пакистана — проблемы Китая

Напомним, что Пакистан является одним из ближайших союзников Китая и одним из ключевых экономических коридоров в рамках инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути», который призван наладить доступ Китая к рынкам сбыта и ресурсным базам за рубежом.