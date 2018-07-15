Никита Симонян: хорватам по силам сотворить историю в финале ЧМ-2018
Москва, 15 июля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился своими прогнозами относительно финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает ТАСС.
Симонян отметил, что фаворитом в финале ЧМ конечно же является сборная Франции, которая имеет ряд преимуществ. Он напомнил, что французы не имели на стадии плей-офф матчей с дополнительным временем, тогда как сборная Хорватии все три матча в плей-офф отыграла именно с дополнительным временем и даже с серией пенальти.
Весь вопрос, по мнению Симоняна заключается в том, хватит ли сборной Хорватии времени для восстановления сил к финальному матчу.
«На мой взгляд, хорватам по силам сотворить историю», — сказал Симонян.
Кроме того, футбольный функционер напомнил, что Франция и Хорватия 20 лет назад уже играли в полуфинале чемпионата мира по футболу.
Напомним, финал ЧМ-2018 Хорватия — Франция пройдет сегодня в Москве на арене «Лужники».