Москва, 15 июля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился своими прогнозами относительно финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победа сборной Хорватии в матче «Англия-Хорватия»

Симонян отметил, что фаворитом в финале ЧМ конечно же является сборная Франции, которая имеет ряд преимуществ. Он напомнил, что французы не имели на стадии плей-офф матчей с дополнительным временем, тогда как сборная Хорватии все три матча в плей-офф отыграла именно с дополнительным временем и даже с серией пенальти.

Весь вопрос, по мнению Симоняна заключается в том, хватит ли сборной Хорватии времени для восстановления сил к финальному матчу.

«На мой взгляд, хорватам по силам сотворить историю», — сказал Симонян.

Кроме того, футбольный функционер напомнил, что Франция и Хорватия 20 лет назад уже играли в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Напомним, финал ЧМ-2018 Хорватия — Франция пройдет сегодня в Москве на арене «Лужники».