Чита, 15 июля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. По столице Забайкальского края — Чите — бродят крупные стаи безнадзорных собак, что может быть связано с приходом паводка. В частности, как сообщили ИА REGNUM в краевом минсельхозе, стаи бродячих псов замечены в Ингодинском районе Читы.

(сс) Fancycrave Бродячие собаки

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Жителям Читы власти советуют тщательнее следить за своими питомцами. А если такой возможности нет, то на период чрезвычайной ситуации собак можно сдать в специальный пункт передержки животных, который открыт на базе исправительной колонии №3 УФСИН России по Забайкальскому краю в Черновском районе Читы.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Забайкалье в июле пришёл сильный паводок. Это наводнение синоптики уже назвали историческим событием. По состоянию на 15 июля в регионе остаются подтопленными пять муниципальных районов и город Чита. Подтоплено 23 населённых пункта, около 300 жилых домов.

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