Токио, 15 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Число жертв наводнения в Японии, вызванного тайфуном «Прапирун», возросло до 216 человек. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на главное полицейское управление.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

По данным полиции, наибольшее число жертв пришлось на префектуры Хиросима (106 человек), Окаяма (60 человек), Эхиме (26 человек) и Киото (5 человек). Общее число жертв на данный момент составляет 216 человек. Ещё 27 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Напомним, что наводнения в ряде районов Японии произошли из-за прохождения тайфуна «Прапирун», который принес с собой обильные осадки. Реки вышли из берегов, произошло схождение селевых поток и оползней.

Сразу после прохождения тайфуна в Японии установилась аномальная жара — в ряде районов температура воздуха превысила 35 градусов. Более тысячи человек обратились за медицинской помощью в связи с тепловым ударом.