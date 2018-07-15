Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. На Камчатке вулкан Карымский за сутки выпустил три столба пепла. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

Столб пепла достигал высоты в 3,5 км над уровнем моря. Пепельный шлейф распространился на расстояние до 77 км.

К счастью, вулкан расположен в безлюдной местности и не представляет угрозы каким-либо населенным пунктам. Маршруты авиарейсов регулярного авиасообщения в районе вулкана Карымский не проходят. По данным спасателей, в районе вулкана нет зарегистрированных туристических групп.

Напомним, что в январе этого года вулкан Карымский уже выбрасывал столб пепла, высотка которого достигла 5 км. За последние 10 лет вулкан извергался два раза.