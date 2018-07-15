Пекин, 15 июля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Китай изъял более 9,8 млн незаконных публикаций за первую половину 2018 года, сообщили в Государственном управлении КНР по борьбе с порнографией и незаконными публикациями, передает 15 июля агентство Синьхуа.

(сс) TheDigitalWay Блокировка

Материалы содержали более 24 млн вредных, непотребных и порнографических материалов. Свыше 5,3 тыс. эпизодов публикации порнографического контента были зафиксированы в первом полугодии, из которых 88 ключевых случаев были расследованы совместно с Министерством общественной безопасности КНР.

Напомним, что в Китае интернет жестко регулируется государством. В рамках борьбы с порнографией и прочим непотребным контентом в стране постоянно проводятся специальные кампани. Из них последняя на данным момент была запущена в июне 2018 года.