Москва, 15 июля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Большинство граждан России в финале чемпионата мира по футболу болеет за сборную Хорватии, однако фаворитом чаще называют сборную Франции. Такие данные следуют из социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведён в преддверии ЧМ-2018.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французский болельщик

Опрос был проведен 12 июля. В нём приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Опрос проводился с помощью телефонного интервью.

Согласно результатам опроса, смотреть финальный матч ЧМ-2018 будут 61% респондентов. При этом 58% будут следить за ходом игры дома или на работе, 2% — в барах и ресторанах, 1% — в фан-зоне и на стадионе «Лужники».

35% опрошенных в финале будут болеть за сборную Хорватии, 31% — за сборную Франции. При этом 41% уверен, что чемпионами мира станут французы, 39% — хорваты.