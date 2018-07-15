Хух-Хото, Китай, 15 июля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Археологи обнаружили наскальное изображение человеческого лица без контура возрастом 7 тыс. лет во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

(сс) Alan Levine Наскальные рисунки

Изображение размером 65 см в высоту и 57 см в ширину было обнаружено на участке песчаника в хошуне Оннюд-Ци городского округа Чифэн Автономного района Внутренняя Монголия, сообщил исследователь наскальной живописи Педагогического университета Внутренней Монголии У Цзяцай. Изображение имеет пару круглых глаз диаметром 18 см и эллиптической формы рот. Четыре вертикальные линии во рту очерчивают зубы.

«В сравнении с другими изображениями, это значительно крупнее в размере, более аккуратно нарисовано и имеет более плавные линии», — заявил У, добавив, что его группа ждет от Российской академии наук сравнение этого и других изображений, найденных во Внутренней Монголии с наскальными изображениями, найденными на Дальнем Востоке России с целью изучения истории миграции древних людей.

Напомним, что в Китае активно развивается археология, а сообщения о новых находках можно слышать все чаще. Ранее ИА REGNUM сообщало, что на севере Китая были найдены гробницы возрастом 1800 лет.

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