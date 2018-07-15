Киев, 15 июля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Жители Киеве не на шутку встревожены — в массовом порядке они стали замечать непонятные знаки в подъездах многоквартирных домов. Об этом 12 июля, сообщает украинский портал Politeka.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Черная метка

Уточняется, что речь идёт о различных знаках, нарисованных на дверцах почтовых ящиков в подъездах многоквартирных домов, а иногда и на дверях самих квартир. некоторые заметили на двери своей квартиры приклеенную спичку.

Киевляне теряются в догадках, что это может означать. Одни считают, что это дело рук детей-хулиганов или наркоманов. Кто-то уверен, что на них хотят навести порчу.

А вот сотрудники правоохранительных органов подозревают, что это дело рук воров-домушников. В полиции отметили, что воры различными знаками метят те или иные квартиры. Метки несут определенную информацию, в частности, они могут означать, что квартира ранее уже была ограблена, или что в ней нет ничего ценного, или наоборот есть.

Информация эта может оставляться как для других воров, так и специальными наблюдателями, которых воры могут подсылать следить за той или иной потенциальной жертвой.

Издание советует всем киевлянам, которые обнаружили странные метки у себя в подъезде, обратится в полицию.

Стоит отметить, что из-за тяжелого социально-экономического кризиса на Украине, который начался после государственного переворота в феврале 2014 года, в этой стране начался самый настоящий разгул преступности.