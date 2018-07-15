Курган, 15 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Чтобы не платить кредит в 37 тыс. рублей, курганец трижды менял фамилию и прятался в шкафу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Курганской области.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Должника вычислили по фотографиям в социальных сетях. По официальным данным должник был разведен с супругой, но на личной странице в соцсетях женщина публиковала фотографии, где они с бывшим мужем запечатлены вместе как ни в чём ни бывало.

В поисках места жительства должника приставы выехали по адресу проживания его бывшей супруги. Женщина уверила, что бывший супруг с ней и ребёнком вместе не проживают. При осмотре квартиры приставы обратили внимание на запертую комнату. Женщина уверила, что там спит ребенок и попросила его не тревожить. Но приставы проявили настойчивость, заглянули в большой шкаф и нашли должника.

Не спасла мужчину от выплаты долга и смена фамилий. Как выяснилось, с 2017 года он трижды менял фамилию и имя, чтобы уйти от долгов.

Смена фамилии не помогла и должнику в Воронежской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина сменил фамилию и отчество, чтобы не выплачивать долг в 400 тыс. рублей. Судебным приставом были сделаны запросы в регистрирующие органы. Таким образом выяснилась новая фамилия должника.