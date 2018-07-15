Чита, 15 июля, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 15 июля по состоянию на 08:00 (местн.) подтопленными остаются пять муниципальных районов и город Чита. Об этом сообщил начальник краевого главка МЧС Александр Сидоров.

Mchs.gov.ru Откачивают воду

По его словам, подтоплено 23 населённых пункта, около 300 жилых домов.

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«Вода вернулась в ранее подтопленные населённые пункты в верховьях реки Чита — села Бургень, Шишкино, Верх-Чита. Она также пришла в ещё несколько населённых пунктов Сретенского района, но в этих новых поселениях в основном подтоплены приусадебные участки, воды в домах нет. Обстановка контролируется», — сказал Сидоров.

Кроме того, потопленными остаются около 30 дачных кооперативов в окрестностях Читы.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в Чите проводятся аварийно-восстановительные работы. С придомовых территорий многоэтажных домов откачали воду, сейчас её откачивают из подвалов. С начала наводнения с подтопленных территорий вывезли более 1,9 тыс. человек. В настоящее время 114 человек находятся в пяти пунктах временного размещения (ПВР). Людей готов принять ещё 21 ПВР.

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В ликвидации ЧС принимают участие 1,3 тыс. человек с использованием 351 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна.

По состоянию на 15 июля сохранится подъём воды на реках Ингода и Шилка, резкий скачок не прогнозируется. В разлившейся реке Чита 14 июля вода вновь поднялась на 15 сантиметров, но затем спала на восемь сантиметров. Прогноз специалистов благоприятный, спад продолжится. В МЧС подчеркнули, что предстоящей ночью и в понедельник прогнозируется спад воды в Ингоде и Шилке, несмотря на новый циклон из Монголии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкалье переживает наводнение с 8 июля. Это событие синоптики уже назвали историческим, таким, которое случается раз в сто лет.

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