Брюссель, 15 июля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Европейский совет по международным отношениям (ECFR) обозначил главные угрозы, которые стоят перед Европейским союзом. Соответствующий доклад был опубликован на сайте ECFR.

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Согласно этому докладу, на первом месте в списке угроз Евросоюзу оказались радикальные исламистские группировки. На втором месте оказались Российская Федерация и международные криминальные организации. Третье место заняла Корейская Народно-Демократическая Республика.

При этом авторы доклада отмечают, что ещё в 2008 году России не входила в тройку главных угроз Евросоюзу.

По данным ECFR, больше всего каких-либо действий Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. В Великобритании и Германии испытывают по этому поводу тревогу. При том, что ряд стран ЕС, в частности, Италия, Португалия, Венгрия, Греция и Кипр, вообще не считают Россию опасной.

Причиной опасений относительно России в ряде стран ЕС авторы доклада считают «враждебность в информационном поле и кибератаки» со стороны Москвы.