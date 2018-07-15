Брюссель, 15 июля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп очень скептически настроен по отношению к нынешней украинской власти и с пониманием относится к тому, что «сделала Россия на Украине». Об этом Туск заявил накануне, 14 июля в интервью TVN24.

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По словам Туска, в нескольких беседах с ним Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что «сделала Россия на Украине». При этом «действия России на Украине» не вызывают у Трампа «восторг».

Напомним, что Трамп старательно уклоняется от прямого ответа на вопрос западных журналистов — кому принадлежит Крым. Он лишь заявляет, что если бы был президентом уже в 2014 году, то, конечно, воссоединения Крыма с Россией не случилось бы, и вообще, во всём виноват Барак Обама, так как позволил этому произойти.

Стоит отметить, что на саммите «Большой семерки» в Канаде Трамп вообще заявил, что большая часть жителей Крыма говорит на русском языке и считает себя русскими, так что воссоединение было вполне логичным. Белый дом при этом не опроверг слова Трампа.

Что касается Туска, то он иллюзий не питает. Глава Евросовета ранее прямо заявил, что Евросоюзу надо готовиться к худшим сценариями в отношении США, а действия Трампа могут быть первым признаком «распада западного политического сообщества».