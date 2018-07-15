Оттава, 15 июля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Китайская танцевальная драма, история которой основана на 24 солнечных сезонах традиционного китайского лунного календаря, была хорошо принята аудиторией канадского города Оттава, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

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Драма «Цветение времени», которая была поставлена Пекинской компанией современного танца театра Алгоньцинь 13 июля в Оттаве рассказывает истории существ на протяжении четырех сезонов. Посол КНР в Канаде Лу Шае оценила представление как важное явление канадско-китайского культурного обмена, которое ведет к росту взаимопонимания между двумя народами. Хореограф драмы Гао Яньцзиньцзы отметил, что цикл жизни замыкается в петлю зарождения, роста, цветения, сбора урожая и умирания, и весь этот цикл подобен цветению времени.

Отметим, что Пекинская компания современного танца является одной из ключевых профессиональных танцевальных компаний Поднебесной. Её приглашают на самые престижные мировые площадки вроде Оперы Гарнье в Париже, Дома культур мира в Берлине или Театра Джойса в Нью-Йорке.