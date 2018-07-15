Лондон, 15 июля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что её план по выходу Соединённого Королевства из состава Европейского союза является единственно верным. Соответствующая статья Мэй была опубликована накануне, 14 июля, в газете Daily Mail.

(сс) Elionas2 В разные стороны

Мэй пишет, что Brexit выгоден для Великобритании и восстанавливает её национальный суверенитет в целом ряде областей. Кроме того, Лондон перестанет платить членские взносы в ЕС и сможет вложить эти средства в британскую экономику.

После Brexit, по мнению Мэй, Великобритания сможет продолжить торговать со странами ЕС, а также с другими странами.

Напомним, накануне визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в кабинете Мэй произошли существенные перестановки. В отставку ушли министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон. Эти двое занимали жесткую позицию по вопросу Brexit.

После отставки Джонсон заявил, что «мечта о Brexit умирает».

Приехавший в Великобританию Трамп на встрече с Мэй заявил, что вообще Джонсон был бы хорошим премьер-министром Соединённого Королевства и его план по Brexit лучше, чем план Мэй.