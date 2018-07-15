Москва, 15 июля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Свердловская область несправедливо носит своё нынешнее название. Об этом в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил митрополит Волоколамский Иларион.

(сс) Russian Orthodox Cathedral of St John the Baptist Митрополит Волоколамский Иларион. (в центре)

«Если город получил своё исконное название — Екатеринбург, то и область должна была бы называться Екатеринбургской», — считает представитель церкви.

Отметим, представители РПЦ ранее много раз высказывались за необходимость переименования Свердловской области. Выступают с такими инициативами и некоторые местные общественники. Основных вариантов два: Екатеринбургская и Уральская.

Впрочем, пока эти инициативы остаются без конкретного движения. В декабре 2017 года некая инициативная группа собиралась провести по вопросу о переименовании референдум, но инициатива заглохла.