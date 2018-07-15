Появилось видео пресс-конференции Порошенко, на которой не было журналистов
Киев, 15 июля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись выступления президента Украины Петра Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом перед пустым залом.
Напомним, накануне, 14 июля, главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев опубликовал фотографию, на которой показано, что пресс-конференция Порошенко «на полях» саммита НАТО в Брюсселе почти никого не интересует — в зале заняты лишь пара кресел в первом ряду.
В сети высмеяли этот момент, указав, что Порошенко просто не может сказать чего-то нового и давно уже никому не интересен, поэтому журналисты его и проигнорировали. Также высказывались предположения, что во время проведения пресс-конференции у журналистов были дела поважнее, например, обед.
Теперь появилась видеозапись этого выступления. Во время выступления перед пустым залом Столтенберг благодарит Порошенко за то, что тот приехал на саммит. В ответ Порошенко говорит о хорошей организации мероприятия и радости от того, что он может на нём выступить.
«Это абсолютно чёткое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности», — разглагольствует украинский президент.