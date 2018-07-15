Киев, 15 июля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись выступления президента Украины Петра Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом перед пустым залом.

Цитата из видео «NATO Secretary General with the President of Ukraine at NATO Summit Brussels, 12 JUL 2018». youtube.com Пустой зал

Напомним, накануне, 14 июля, главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев опубликовал фотографию, на которой показано, что пресс-конференция Порошенко «на полях» саммита НАТО в Брюсселе почти никого не интересует — в зале заняты лишь пара кресел в первом ряду.

В сети высмеяли этот момент, указав, что Порошенко просто не может сказать чего-то нового и давно уже никому не интересен, поэтому журналисты его и проигнорировали. Также высказывались предположения, что во время проведения пресс-конференции у журналистов были дела поважнее, например, обед.

Теперь появилась видеозапись этого выступления. Во время выступления перед пустым залом Столтенберг благодарит Порошенко за то, что тот приехал на саммит. В ответ Порошенко говорит о хорошей организации мероприятия и радости от того, что он может на нём выступить.

«Это абсолютно чёткое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности», — разглагольствует украинский президент.